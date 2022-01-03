Поворознюк проанализировал потенциальную трансферную кампанию Динамо в межсезонье.

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Поворознюк убежден, что такие деньги на собственных воспитанниках могли бы вывести Динамо в лидеры среди самоокупающихся клубов Европы.

"Сейчас у Динамо вообще идеальный шанс сделать эпическую и рекордную трансферную кампанию. Из еврокубков вылетели, в чемпионате ниже второго места не выпадут. Представьте, если:

БУЩАНА продают за 10 млн евро. Замена – Бойко и Нещерет. Нещерет закроет данную позицию на 10 лет.

ШАПАРЕНКО продают за 15 млн евро. Замена – Бражко и Яцик. Два лидера центра поля в юниорском Динамо. Они зрелые и имеют множество сильных скилов.

ЦЫГАНКОВА продают за 15 млн евро. Здесь сложнее. Есть Диалло и Волошин из U19, Цитаишвили в аренде, есть Витинью и Вербич, которых можно пробовать на правом фланге, есть Леднев, который с другими скилами.

СУПРЯГУ продают за 5 млн евро. С форвардами перебор, а Супрягу все еще можно продать!

Рамирес, Шкурин, Кулач, Антюх, Шепелев, Шабанов, Андриевский – на них не сильно рассчитывает Луческу, на нескольких из них суммарно можно собрать до 5 млн евро.

Зимой Динамо может заработать 70 млн. евро на трансферах. Это КОСМОС и абсолютный рекорд клуба», – написал Поворознюк.

Динамо уже продало Миколенко

Киевское Динамо уже сделало первый выходной трансфер в этом году, продав Виталия Миколенко в Эвертон. По неофициальной информации, киевляне заработали на сделке 20 миллионов евро плюс бонусы.