Поворознюк проаналізував потенційну трансферну кампанію Динамо у міжсезоння.

Дивіться також Евертон презентував Миколенка домашнім трибунам: українця зустріли оплесками – відео

Поворознюк переконаний, що такі гроші на власних вихованцях міг би вивести Динамо в лідери серед самоокупних клубів Європи.

"Зараз у Динамо взагалі ідеальний шанс зробити епічну та рекордну трансферну кампанію. З єврокубків вилетіли, в чемпіонаті нижче другого місця не випадуть. Уявіть якщо:

БУЩАНА продають за 10 млн євро. Заміна – Бойко та Нещерет. Нещерет закриє цю позицію на 10 років.

ШАПАРЕНКА продають за 15 млн євро. Заміна – Бражко та Яцик. Два лідера центра поля в юніорському Динамо. Вони зрілі і мають багато сильних скілів.

ЦИГАНКОВА продають за 15 млн євро. Тут складніше. Є Діалло та Волошин із U19, Цитаішвілі в оренді, є Вітінью та Вербіч яких можна пробувати на правому фланзі, є Лєднєв який з іншими скілами.

СУПРЯГУ продають за 5 млн євро. З форвардами перебір, а Супрягу все ще можна продати!?

Рамірес, Шкурін, Кулач, Антюх, Шепелєв, Шабанов, Андрієвський – на них не сильно розраховує Луческу, на кількох з них можна сумарно зібрати до 5 млн євро.

Взимку Динамо може заробити 70 млн євро на трансферах. Це КОСМОС і абсолютний рекорд клубу", – написав Поворознюк.

Динамо вже продало Миколенка

Київське Динамо вже зробило перший вихідний трансфер цього року, продавши Віталія Миколенко до Евертона. За неофіційною інформацією, кияни заробили на угоді 20 мільйонів євро плюс бонуси.