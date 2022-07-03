Жуткое начало гран-при Великобритании: болид Гуаньюя перевернулся несколько раз

Гран-при Великобритании был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге. Гонка была остановлена ​​на первом круге.

Жуткая авария на первом круге

Болид Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернулся несколько раз в результате аварии. Маршалы и медицинские работники в течение долгого времени не могли достать гонщика по кокпиту болида, который оказался зажатым между заграждениями, пишет 24 канал.

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Гонка была остановлена ​​на первом круге.

В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуаньюя (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).

Самый трудный удар получил Чжоу Гуаньюй. Пока информации о состоянии пилота нет.

Болид Чжоу развернуло и опрокинуло вверх дном. Он проехал по асфальтированной зоне и гравию, после чего подскочил и врезался в ограждение.

Видео столкновения

Видео жуткого момента