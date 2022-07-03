Жуткое начало гран-при Великобритании: болид Гуаньюя перевернулся несколько раз

3 июля 2022 , 18:31
Читати новину українською

Гран-при Великобритании был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге. Гонка была остановлена ​​на первом круге.

Жуткая авария на первом круге

Болид Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернулся несколько раз в результате аварии. Маршалы и медицинские работники в течение долгого времени не могли достать гонщика по кокпиту болида, который оказался зажатым между заграждениями, пишет 24 канал.

Читайте також Поза моїм розумінням, – Хемілтон розкритикував екскерівника Формули-1 за підтримку Путіна

Гонка была остановлена ​​на первом круге.

В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуаньюя (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).

Самый трудный удар получил Чжоу Гуаньюй. Пока информации о состоянии пилота нет.

Болид Чжоу развернуло и опрокинуло вверх дном. Он проехал по асфальтированной зоне и гравию, после чего подскочил и врезался в ограждение.

Видео столкновения

Видео жуткого момента

Отметим, что в квалификации Чжоу Гуаньюя занял 9-е место.

Столкновение в Формуле-2

  • Гонщик Формулы-2 Рой Ниссани попал в жуткую аварию во время гран-при Великобритании.
  • Пилот Prema Racing Деннис Хаугер потерял управление после того, как его подрезал Ниссани из DAMS. Хаугер не смог вернуть управление, повторно выехав на трассу и врезавшись в Ниссане.
  • Ниссани спасла систему безопасности Halo, которую внедрили в Формулу-2 в 2018 году.
Автор: Дарина Жданович