Жуткое начало гран-при Великобритании: болид Гуаньюя перевернулся несколько раз
Гран-при Великобритании был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге. Гонка была остановлена на первом круге.
Жуткая авария на первом круге
Болид Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернулся несколько раз в результате аварии. Маршалы и медицинские работники в течение долгого времени не могли достать гонщика по кокпиту болида, который оказался зажатым между заграждениями, пишет 24 канал.
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Гонка была остановлена на первом круге.
В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуаньюя (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).
Самый трудный удар получил Чжоу Гуаньюй. Пока информации о состоянии пилота нет.
Болид Чжоу развернуло и опрокинуло вверх дном. Он проехал по асфальтированной зоне и гравию, после чего подскочил и врезался в ограждение.
Видео столкновения
Видео жуткого момента
Отметим, что в квалификации Чжоу Гуаньюя занял 9-е место.
Столкновение в Формуле-2
- Гонщик Формулы-2 Рой Ниссани попал в жуткую аварию во время гран-при Великобритании.
- Пилот Prema Racing Деннис Хаугер потерял управление после того, как его подрезал Ниссани из DAMS. Хаугер не смог вернуть управление, повторно выехав на трассу и врезавшись в Ниссане.
- Ниссани спасла систему безопасности Halo, которую внедрили в Формулу-2 в 2018 году.