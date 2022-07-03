Моторошна аварія на першому колі

Болід Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернувся декілька разів в наслідок аварії. Маршали та медичні працівники протягом довгого часу не могли дістати гонщика з кокпіту боліда, який виявився затиснутим між загородженнями, пише 24 канал.

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Гонку було зупинено на першому колі.

Внаслідок кількох зіткнень постраждали боліди Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуаньюя (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Естебана Окона (Alpine) та Юкі Цуноди (AlphaTauri).

Найважчий удар отримав Чжоу Гуаньюй. Наразі інформації про стан пілота немає.

Болід Чжоу розвернуло і перекинуло догори дном. Він проїхав так асфальтованою зоною і гравієм, після чтого підскочив та врізався в огорожу.

Відео зіткнення

Відео моторошного моменту