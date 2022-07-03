Жуткая авария на первом круге
Болид Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернулся несколько раз в результате аварии. Маршалы и медицинские работники в течение долгого времени не могли достать гонщика по кокпиту болида, который оказался зажатым между заграждениями, пишет 24 канал.
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Гонка была остановлена на первом круге.
В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуаньюя (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).
Самый трудный удар получил Чжоу Гуаньюй. Пока информации о состоянии пилота нет.
Болид Чжоу развернуло и опрокинуло вверх дном. Он проехал по асфальтированной зоне и гравию, после чего подскочил и врезался в ограждение.
Видео столкновения
Видео жуткого момента
Отметим, что в квалификации Чжоу Гуаньюя занял 9-е место.
Столкновение в Формуле-2
- Гонщик Формулы-2 Рой Ниссани попал в жуткую аварию во время гран-при Великобритании.
- Пилот Prema Racing Деннис Хаугер потерял управление после того, как его подрезал Ниссани из DAMS. Хаугер не смог вернуть управление, повторно выехав на трассу и врезавшись в Ниссане.
- Ниссани спасла систему безопасности Halo, которую внедрили в Формулу-2 в 2018 году.