Никто из пилотов не пострадал

Перед этапом гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне прошел заезд с участием гонщиков Формулы-2. Его победителем стал пилот Carlin Логан Сарджент, пишет 24 канал.

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Всю дистанцию ​​гран-при Великобритании, составлявшую 29 кругов, преодолели 19 из 21 участников гонки. Для двоих она окончилась серьезной аварией.

Пилот Prema Racing Деннис Хаугер потерял управление после того, как его подрезал Ниссани из DAMS. Хаугер не смог вернуть управление, повторно выехав на трассу и врезавшись в Ниссане.

К счастью, гонщики не пострадали.

Ниссани спасла систему безопасности Halo, которую внедрили в Формулу-2 в 2018 году.

Видео столкновения

Справка. Система Halo выглядит как титановая дуга, установленная вокруг сиденья гонщика. Ее функция состоит в защите пилота как от обломков, так и от наезда других болид.

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