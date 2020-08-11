Журналист Игорь Цыганик полагает, что главному тренеру киевлян Луческу нужно оставить Владислава Супрягу в расположении киевского "Динамо". Он может стать основным игроком при отсутствии других ведущих футболистов атакующего звена клуба.

Своим мнением Цыганик поделился в авторской программе "Цыганик LIVE" на YouTube-канале Football Hub.

Вот так: Луческу не хочет отпускать Супрягу в другой клуб

Единственный форвард "Динамо"

По его мнению, "Динамо" не будет продавать футболиста в другой клуб.

Сейчас у киевлян в атакующем звене есть некоторые проблемы. В "Динамо" дисквалифицирован Артем Беседин, а форвард Назарий Русин заболел коронавирусом, поэтому вариантов в атаке не так много у тренерского штаба.

Цыганик считает, что Супряге должны дать шанс. Владислав в прошлом сезоне был одним из лучших бомбардиров. Комментатор не удивится, если Шевченко вызовет нападающего в главную команду страны уже на ближайшие матчи Лиги наций. Тренерский штаб сборной внимательно следит за матчами Владислава.

Сейчас у игрока лучший момент, чтобы показать себя в составе "Динамо". Слухи о продаже? Это возможно, но не сейчас. Сейчас Влад – единственный форвард киевлян. Луческу рассчитывает на нападающего,

– сказал Цыганик.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую окончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представитель Серии А предлагал за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.