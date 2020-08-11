Журналіст Ігор Циганик гадає, що головному тренеру киян Луческу потрібно залишити Владислава Супрягу у розташуванні київського "Динамо". Він може стати основним гравцем за відсутності інших провідних футболістів атакувальної ланки клубу.

Своєю думкою Циганик поділився у авторській програмі "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub.

Оце так: Луческу не хоче відпускати Супрягу в інший клуб

Єдиний форвард "Динамо"

На його думку, "Динамо" не буде продавати футболіста у інший клуб.

Зараз у киян у атакувальній ланці є деякі проблеми. У "Динамо" дискваліфікований Артем Бєсєдін, а форвард Назарій Русин захворів на коронавірус, тому варіантів в атаці не так багато у тренерського штабу.

Циганик вважає, що Супрязі повинні дати шанс. Владислав у минулому сезоні був одним із найкращих бомбардирів. Коментатор не здивується, якщо Шевченко викличе нападника у головну команду країни вже на найближчі матчі Ліги націй. Тренерський штаб збірної уважно стежить за матчами Владислава.

Зараз у гравця найкращий момент, щоб показати себе в складі "Динамо". Чутки про продаж? Це можливо, але не зараз. Зараз Влад – єдиний форвард киян. Луческу розраховує на нападника,

– сказав Циганик.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представник Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, який відбувався у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.