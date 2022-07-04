Благодарю Бога и большое чудо, – журналист Ящук подтвердил, что с ним все в порядке
Источник:сторінка Олега Ящука у фейсбуці
Футбольный журналист Олег Ящук, воюющий в составе ВСУ в Лисичанском направлении, не выходил на связь с 29 июня. К счастью, с ним все хорошо.
Ящук: 6 суток на нулевой позиции
Печальное известие всколыхнуло спортивное сообщество Украины 3 июля. Родные журналиста сообщили, что в последний раз с ним общались 29 июня.
До теми Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник у Лисичанському напрямку, вийшов на зв'язок
Затем сестра Олега заверила, что ее брат вышел на связь. Также Ящук написал сообщение в своем фейсбуке, где заверил, что с ним все хорошо.
Благодарю Бога и великое чудо. Благодарю всех. Не успеваю ответить. 6 суток на нулевой позиции. Жив. И даже цел. Данный момент. Слава Богу. Слава ВСУ,
– написал журналист.
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Что известно о журналисте
- Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", выходящей на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии России пошел в Вооруженные Силы Украины.
- Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северского и Лисичанска.
Какая ситуация в Лисичанске
В воскресенье, 3 июля, генеральный штаб сообщил, что ВСУ 3 июля покинули Лисичанск после тяжелых боев. В то же время украинские защитники подчеркнули: они обязательно вернутся в город и уволят его.
После Лисичанская Россия может переключиться на Донбасс, об этом сообщает разведка Великобритании. Разведчики предположили, что украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево.