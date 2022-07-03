Последний раз с журналистом общались 29 июня
Знакомые журналисты отмечают, что последний раз Олег выходил на связь 29 июня. Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воюющего вблизи Северского и Лисичанска.
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Олег Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", выходящей на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии России пошел в Вооруженные Силы Украины.
Объявления о розыске военного в соцсетях распространяют близкие и друзья Олега. Если есть какая-то информация, они просят обращаться за нижеуказанным на скриншоте телефоном.
Скриншот
Какая ситуация в Лисичанске
- Россияне постоянно обстреливают Лисичанск: враги сейчас закрепляются в городе. Войска агрессора имеют большие потери, однако упорно продвигаются вперед. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
- В Генштабе подтвердили, что россияне действительно закрепляются в Лисичанске. Также враг вел наступление близ Белогоровки, но вынужден был отойти.
- Россияне уже сообщали о якобы "взятии" Лисичанска, однако в Нацгвардии это опровергли.
- В Институте изучения войны (ISW), анализируя ситуацию в Лисичанске, заявили, что отведение украинских войск в Северск (Донецкая область) позволит ВСУ снизить риск немедленного окружения российскими оккупантами.