С журналистом все хорошо

Сестра Олега сообщила, что он вышел на связь. Она уверяет, что с Ящуком все хорошо.

До теми Біля Лисичанська зник футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у складі ЗСУ

Олег Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", выходящей на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии России пошел в Вооруженные Силы Украины.

Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северского и Лисичанска.

29 июня родные и друзья журналиста потеряли с ним связь.

Какая ситуация в Лисичанске

Вооруженные Силы Украины отошли из Лисичанска во избежание значительных потерь. В то же время украинские защитники подчеркнули: они обязательно вернутся в город и уволят его.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас на Донбассе сосредоточена наибольшая огневая мощь россиян. Оружие наших партнеров играет большую роль, но есть и другие факторы, благодаря которым мы обязательно победим в войне.