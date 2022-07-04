Ящук: 6 діб на нульовій позиції

Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України 3 липня. Рідні журналіста повідомили, що востаннє з ним спілкувалися 29 червня.

До теми Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник у Лисичанському напрямку, вийшов на зв'язок

Згодом сестра Олега запевнила, що її брат вийшов на зв'язок. Також Ящук написав допис у своєму фейсбуці, де запевнив, що з ним все гаразд.

Дякую Богу та великому диву. Дякую усім. Не встигаю відповісти. 6 діб на нульовій позиції. Живий. І навіть цілий. Наразі. Слава Богу. Слава ЗСУ,

– написав журналіст.

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Що відомо про журналіста

Ящук вже декілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії Росії пішов у Збройні Сили України.

Ящук знаходиться на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Яка ситуація у Лисичанську

У неділю, 3 липня, генеральний штаб повідомив, що ЗСУ 3 липня залишили Лисичанськ після важких боїв. Водночас українські захисники наголосили: вони обов'язково повернуться у місто й звільнять його.

Після Лисичанська Росія може переключитися на Донеччину, про це повідомляє розвідка Великої Британії. Розвідники припустили, що українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого.