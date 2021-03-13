Один из лучших футболистов киевского Динамо Виталий Буяльский в очередной раз не получил вызов в сборную Украины. Буяльский не выходил на поле в футболке сборной Украины с 2019 года.

Кто-то сказал Шевченко, что все это ложь и повреждения нет

Журналист Роберто Моралес поделился возможной версией, почему же Буяльского не вызывают в сборную Украины.

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По словам журналиста, вероятно, причина кроется в том, что Буяльский не приехал в сборную Украины из-за травмы. В то же время наставнику сборной Украины Андрею Шевченко сообщили, что у Виталия нет повреждения.

В футбольной тусовке я слышал, что якобы был эпизод, когда Буяльского вызвали в сборную, но он не приехал из-за травмы. А потом кто-то сказал Шевченко, что все это ложь и повреждения нет,

– сказал Моралес.

О чем идет речь

Вероятно, Моралес имеет в виду инцидент, который произошел в октябре 2020 года. Тогда Буяльский получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Германии и Испании и контрольный матч с Францией.

В составе сборной Украины возникла кадровая проблема из-за вспышки коронавируса. Еще значительная часть футболистов была травмирована.

Буяльский же не прибыл в расположение национальной команды. Сборная Украины сыграла матч с Францией 7 октября. В то же время Буяльский 4 октября пропускал игру чемпионата Украины против Зари из-за травмы.

Уже после перерыва на поединки национальных команд Виталий появился в первом же матче Динамо против Руха. Игра состоялась 17 октября.

Пробежала черная кошка

Моралес отметил, что существует вероятность, что Шевченко получил ложную информацию.

"Но здесь есть разные варианты. Может, было повреждение, и на самом деле наврал инсайдер Шевченко. И где-то на этой почве пробежала черная кошка, возможно, толстенький котенок, который еще нассал в тапок. И отношение у Шевченко где-то стало скептическим", – отметил Моралес.

Вместе с тем по мнению журналиста, вполне возможно, что Буяльский не подходит под стиль игры, который хочет видеть Шевченко. Именно это является версией наставника Украины, почему "динамовец" не получает вызов в сборную.

"Даже если и был какой-то микроконфликт, произошло недоразумение, но Шевченко все равно был нужен футболист такого типа, он бы его вызвал. Но если сборной не очень нужен футболист именно такого профиля...", – резюмировал Моралес.

В сезоне-2020/2021 Буяльский отыграл за Динамо 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.