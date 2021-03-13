Один з найкращих футболістів київського Динамо Віталій Буяльський в чергове не отримав виклик у збірну України. Буяльський не виходив на поле у футболці збірної України з 2019 року.

Хтось сказав Шевченку, що все це брехня і пошкодження немає

Журналіст Роберто Моралес поділився можливою версією, чому ж Буяльського не викликають у збірну України.

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За словами журналіста, ймовірно, причина криється у тому, що Буяльський не приїхав у збірну України через травму. Водночас наставнику збірної України Андрію Шевченку повідомили, що у Віталія немає ушкодження.

У футбольній тусовці я чув, що нібито був епізод, коли Буяльського викликали у збірну, але він не приїхав через травму. А потім хтось сказав Шевченку, що все це брехня і пошкодження немає,

– сказав Моралес.

Про що йдеться

Ймовірно, Моралес має на увазі інцидент, який стався у жовтні 2020 року. Тоді Буяльський отримав виклик у збірну України на матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії та контрольний матч з Францією.

У складі збірної України виникла кадрова проблема через спалах коронавірусу. Ще значна частина футболістів була травмована.

Буяльський же не прибув у розташування національної команди. Збірна України зіграла матч з Францією 7 жовтня. Водночас Буяльський 4 жовтня пропускав гру чемпіонату України проти Зорі через травму.

Уже після перерви на поєдинки національних команд Віталій з'явився у першому ж матчі Динамо проти Руху. Гра відбулася 17 жовтня.

Пробігла чорна кішка

Моралес зазначив, що існує ймовірність, що Шевченко отримав неправдиву інформацію.

"Але тут є різні варіанти. Може, було пошкодження, і насправді набрехав інсайдер Шевченка. І десь на цьому ґрунті пробігла чорна кішка, можливо, товстеньке кошеня, яке ще насцяло у тапок. І ставлення у Шевченка десь стало скептичним", – зазначив Моралес.

Разом з тим, на думку журналіста, цілком можливо, що Буяльський не підходить під стиль гри, який хоче бачити Шевченко. Саме це є версією наставника України, чому "динамівець" не отримує виклик у збірну.

"Навіть якщо і був якийсь мікроконфлікт, сталося непорозуміння, але Шевченко все одно був потрібен футболіст такого типу, він би його викликав. Але якщо збірній не дуже потрібен футболіст саме такого профілю...", – резюмував Моралес.

У сезоні-2020/2021 Буяльський відіграв за Динамо 24 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів.