Лидер Динамо отреагировал на невызов его в сборную Украины
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями относительно того, что не попал в расширенный список игроков национальной сборной Украины на поединки в марте.
Источник:Профутбол
Буяльский будет приносить больше пользы клубу, чем сборной Украины. Об этом заявил сам футболист.
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Я уже был в сборной. Меня вызвали три или четыре года назад. Особой пользы команде не приношу. Если не вызвали – ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты,
– заявил Буяльский.
Что известно о невызове Буяльского
Андрей Шевченко не включил Буяльского в расширенный список футболистов сборной Украины на матчи против Франции, Финляндии и Казахстана. Это решение тренера вызвало удивление, ведь Буяльский в последнее время является лидером Динамо и забивает важные мячи.
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