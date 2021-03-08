Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями относительно того, что не попал в расширенный список игроков национальной сборной Украины на поединки в марте.

Буяльский будет приносить больше пользы клубу, чем сборной Украины. Об этом заявил сам футболист.

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Я уже был в сборной. Меня вызвали три или четыре года назад. Особой пользы команде не приношу. Если не вызвали – ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты,

– заявил Буяльский.

Что известно о невызове Буяльского

Андрей Шевченко не включил Буяльского в расширенный список футболистов сборной Украины на матчи против Франции, Финляндии и Казахстана. Это решение тренера вызвало удивление, ведь Буяльский в последнее время является лидером Динамо и забивает важные мячи.

К слову. В текущем сезоне Премьер-лиги Бульяский во всех турнирах сыграл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.