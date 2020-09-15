Украинский бизнесмен Геннадий Корбан рассказал об общении Игоря Коломойского и президента "Динамо" Игоря Суркиса во время "котлетных вечеринок".

Корбан в интервью "Стране" рассказал, как Суркис вступал в перепалку с Коломойским во время знаменитых вечеринок.

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– Вы бывали на "котлетных вечеринках" Коломойского?

– Много раз.

– Они все-таки существуют?

– Каждый день. Для него это обычный ужин, не вечеринка в классическом понимании.

– Опишите, как они происходят.

– У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек. С этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу.

Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днем ​​и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения.

– А кто участники, если не секрет?

– Там есть завсегдатаи. Это близкое окружение. Игорь Палица (владелец "Волыни" – прим.), Киперман, Миндич, Женя Геллер (владелец "Зари" – прим.). А они все находятся там в офисе, едят и проводят там время.

– Как он себя там ведет?

– День на день не приходится. Все зависит от того, кто присутствует, какие темы обсуждаются. Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее – вечер удался, если плохое – Коломойский может броситься на любого из них.

"Слышь ты, п*****с. Х*ли ты здесь стоишь. Я тебе сказал, сядь, б***ь, уже". Ну вот как-то так. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидя.

– С вами он так себя вел?

– Нет, я слабо себе это представляю.

– А с кем еще?

– С Палицей он так не общается, с Боголюбовым тоже. А что он вытворял, например, с Александром Ткаченко (ранее гендиректор "1+1", теперь министр культуры, – прим.), словами не опишешь.

Среди ужина может позвонить и по громкой связи, чтобы все слышали, и в хамской манере задавать вопрос: "А я сказал так, а х*ли ты это, а не это. Петух штопаных". Примитивное бытовое хамство. С человеком, который с ним много лет работает. Хочет, чтобы его боялись, или чувствует полноту власти таким образом.

– А были те, кто его н***й послал в ответ?

– Бродский, бывало, мог н***й послать. Братья Суркисы это делали регулярно. Для Коломойского это холодный душ. Он даже штрафовать их пытался. Например, говорил Суркису-младшему: "Если ты меня посылаешь н***й, с тебя 100 тысяч долларов".

– А Суркис?

– А тот ему: "Ты меня хорошо слышишь? Так вот, слушай и считай: "Иди н***й, иди н***й, иди н***й".