У Жуниора Мораэса отсутствуют выплаты из гарантийного фонда выслуг лет и неправильно оплачивают имиджевые права. Именно из-за этих финансовых нюансов натурализованный футболист хочет досрочно покинуть бразильский Коринтианс.
Читайте также Динамо может указать на дверь защитнику сборной Украины
Хочет покинуть команду
Бывший нападающий Шахтера хочет расторгнуть контракт со своей нынешней командой, который рассчитан до конца 2023 года. В этом случае Коринтианс должен выплатить компенсацию в размере 700 тысяч евро.
Отметим, что первое вдовое решение было в пользу бразильского клуба. Суд вынес решение, что Коринтианс имеет право защищать свои права и позицию, поэтому необходимо будет пройти всю процедуру и дождаться полноценного судебного решения.
Футболист надеется, что суд вынесет приговор в свою пользу.
Интересно, станет ли сезон-2022/2023 последним в карьере Мораэса, ведь в последнее время футболист преимущественно восстанавливался от повреждений, или захочет Жуниор продолжать свою карьеру в другом клубе?
На фоне такого конфликта стало известно, что Мораэс отстранен от матчей Коринтианса. Натурализованный нападающий будет тренироваться по индивидуальному графику.
Мораэс отстранен от команды
- Напомним, что в середине марта 2022 года Мораэс покинул Шахтера и вернулся в родную Бразилию, подписав контракт с Коринтиансом. Но это возвращение на родную землю оказалось неудачным.
- В сезоне-2022/2023 Мораэс только 4 раза выходил на футбольное поле и не запомнился никакими результативными действиями. В общей сложности провел на поле 105 минут. Больше всего отыграл в одном матче 66 минут.
- Дела плохо идут не только у бывшего нападающего сборной Украины, но и в самом бразильском клубе. После 8 туров Коринтианс идет только на 14 месте, имея в своем активе 8 баллов.
- В октябре 2022 года были слухи, что вроде бы Мирча Луческу приглашал Мораэса и Тайсона в киевское Динамо.