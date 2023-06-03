У Жуниора Мораэса отсутствуют выплаты из гарантийного фонда выслуг лет и неправильно оплачивают имиджевые права. Именно из-за этих финансовых нюансов натурализованный футболист хочет досрочно покинуть бразильский Коринтианс.

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Хочет покинуть команду

Бывший нападающий Шахтера хочет расторгнуть контракт со своей нынешней командой, который рассчитан до конца 2023 года. В этом случае Коринтианс должен выплатить компенсацию в размере 700 тысяч евро.

Отметим, что первое вдовое решение было в пользу бразильского клуба. Суд вынес решение, что Коринтианс имеет право защищать свои права и позицию, поэтому необходимо будет пройти всю процедуру и дождаться полноценного судебного решения.

Футболист надеется, что суд вынесет приговор в свою пользу.

Интересно, станет ли сезон-2022/2023 последним в карьере Мораэса, ведь в последнее время футболист преимущественно восстанавливался от повреждений, или захочет Жуниор продолжать свою карьеру в другом клубе?

На фоне такого конфликта стало известно, что Мораэс отстранен от матчей Коринтианса. Натурализованный нападающий будет тренироваться по индивидуальному графику.

Мораэс отстранен от команды