У Жуніора Мораеса відсутні виплати із гарантійного фонду вислуг років та неправильно оплачують іміджеві права. Саме через ці фінансові нюанси натуралізований футболіст хоче достроково покинути бразильський Корінтіанс.

Читайте також Динамо може вказати на двері захиснику збірної України

Хоче покинути команду

Колишній нападник Шахтаря хоче розірвати контракт зі своєї нинішньою командою, який розрахований до кінця 2023 року. У такому разі Корінтіанс повинен виплатити компенсацію у розмірі 700 тисяч євро.

Відзначимо, що перше удове рішення було на користь бразильського клубу. Суд виніс рішення, що Корінтіанс має право захищати свої права та позицію, тому буде необхідно пройти усю процедуру та дочекатись повноцінного судового рішення.

Футболіст сподівається, що суд винесе вирок на свою користь.

Цікаво, чи стане сезон-2022/2023 останнім у кар'єрі Мораеса, адже останнім часом футболіст переважно відновлювався від пошкоджень, чи Жуніор захоче продовжувати свою кар'єру в іншому клубі?

На тлі такого конфлікту стало відомо, що Мораес відсторонений від матчів Корінтіанса. Натуралізований нападник тренуватиметься за індивідуальним графіком.

Мораес відсторонений від команди