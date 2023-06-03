Уже в конце июня у Александра Караваева истекает контракт с Динамо. Поэтому защитник может стать свободным агентом и впервые за несколько лет перебраться в другую команду. В последний раз защитник играл вне "бело-синих" летом 2019-го года, когда выступал за луганскую Зарю.
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Опытный защитник может потерять статус динамовца
Вероятно, что киевляне будут строить омоложенную команду и делать ставку на своих питомцев, которых уже немало сыграло за взрослую команду в текущем сезоне-2022/2023.
Пока судьба Караваева в столичном клубе висит в воздухе. Также киевский гранд может покинуть опытный голкипер Денис Бойко, которого СМИ сватают в житомирское Полесье, которое повысилось в классе Первой лиги Украины.
Впереди у киевлян еще последняя игра против Металлиста 1925 года. После чего команда уйдет в отпуск, а тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу определится с тем, кто покинет коллектив.
Караваев отдал Динамо три успешных года
- В июле 2019 подписал контракт с Динамо. С тех пор не покидал команду и стал стабильным игроком основы.
- С момента перехода провел в футболке киевлян уже 129 матчей, в которых Караваев забил 4 гола и отдал 15 результативных передач.
- Больше поединков он провел только за луганскую Зарю.
- Вместе с киевлянами получил 5 трофеев.