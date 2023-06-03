Уже в конце июня у Александра Караваева истекает контракт с Динамо. Поэтому защитник может стать свободным агентом и впервые за несколько лет перебраться в другую команду. В последний раз защитник играл вне "бело-синих" летом 2019-го года, когда выступал за луганскую Зарю.

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Опытный защитник может потерять статус динамовца

Вероятно, что киевляне будут строить омоложенную команду и делать ставку на своих питомцев, которых уже немало сыграло за взрослую команду в текущем сезоне-2022/2023.

Пока судьба Караваева в столичном клубе висит в воздухе. Также киевский гранд может покинуть опытный голкипер Денис Бойко, которого СМИ сватают в житомирское Полесье, которое повысилось в классе Первой лиги Украины.

Впереди у киевлян еще последняя игра против Металлиста 1925 года. После чего команда уйдет в отпуск, а тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу определится с тем, кто покинет коллектив.

Обратите внимание! Матч Динамо – Металлист 1925 года состоится 4 июня в 15:00. Даже победа не отразится на расположении киевлян в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" с 59 очками идут 4-мя, на котором же и закончат сезон. Ведь до третьей звезды отставание в 5 баллов, а преимущество над пятой Александрией составляет 16 баллов. Динамо в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

Караваев отдал Динамо три успешных года