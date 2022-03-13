По имеющейся информации, бразильский форвард уже согласовал контракт с "тимау" до конца 2023 года.
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В Коринтианс он переберется бесплатно, воспользовавшись разрешением ФИФА подписывать краткосрочные соглашения до конца нынешнего сезона, после чего получит статус свободного агента.
Именно поэтому соглашение Мораэса с "тимау" будет фактически разбито на две части: первая со сроком действия до 30 июня, а вторая – с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Карьера Мораеса в Украине
- Жуниор Мораес впервые прилетел в Украину в феврале 2011 года, перейдя в донецкий Металлург.
- После чего свободным агентом переехал в софиевское ЦСКА. Но уже в июне 2011-го вернулся к дончанам.
- Своей игрой привлек внимание киевского Динамо, игроком которого стал в 2015 году. После чего уехал в аренду в Китай. Когда прилетел в Украину, оформил трансфер в донецкий Шахтер, за который с 2018-го выступает до сих пор.
- В сезоне-2021/2022 сыграл только один матч, в котором отличился голом. Остальные поединки пропускал из-за сложной травмы.