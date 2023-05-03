Португальский специалист отметил, что отношение к игрокам в Милане и Челси на тот момент было разным. Андрей Шевченко не стал определением.

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Милан оказался лучше Лондона

Жозе Моуринью отметил, что он не нуждался в виде украинской легенды в составе "аристократов", португалец же хотел поработать с Самюэлем Это'О. Однако "особый" и не расстроился, когда Шевченко очутился в команде. Но вот Андрея в лондонском коллективе ждало кардинально другое отношение, чем у Италии, к чему, возможно, украинец готов не был.

Шевченко не был первым моим выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или хотя бы одного из них. И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. Но вот у Милани Шевченко был как принц, а у Челси была другая философия, у нас не было принцев,

– рассказал Моуринью.

Андрей Шевченко в Челсе