Португальский специалист отметил, что отношение к игрокам в Милане и Челси на тот момент было разным. Андрей Шевченко не стал определением.
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Милан оказался лучше Лондона
Жозе Моуринью отметил, что он не нуждался в виде украинской легенды в составе "аристократов", португалец же хотел поработать с Самюэлем Это'О. Однако "особый" и не расстроился, когда Шевченко очутился в команде. Но вот Андрея в лондонском коллективе ждало кардинально другое отношение, чем у Италии, к чему, возможно, украинец готов не был.
Шевченко не был первым моим выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или хотя бы одного из них. И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. Но вот у Милани Шевченко был как принц, а у Челси была другая философия, у нас не было принцев,
– рассказал Моуринью.
Андрей Шевченко в Челсе
- Лондонский клуб выплатил за украинского нападающего, который на тот момент уже успел выиграть "Золотой мяч", около 45 миллионов евро, что сделало Шевченко на тот момент самым дорогим трансфером в истории английского футбола. К тому же, Андрей попал в 10 самых дорогих переходов всех времен.
- Жозе Моуринью начинал экспериментировать с составом. Главным нападающим команды был Дидье Дрогба, поэтому Шевченко пытались попробовать на фланге или в паре из Дрогба. И вот Андрей постепенно выпадал из основного состава и выходил на поле преимущественно на замены. Андрей потом объяснял это травмой и продолжительными болями в спине.
- После первого сезона к украинцу уже выбили клеймо лузера и ассоциировали его с такими эпитетами как: "разочарование сезона", "самая дорогая недвижимость в Лондоне" и "самое дорогое место на скамье запасных". И это все произошло с человеком, который в Милане стал легендой.
- В общей сложности за "аристократов" Шевченко провел 48 матчей и забил 9 голов, среди которых и были мячи-красавцы. С Челси Андрей смог выиграть Кубок Англии на Кубок английской лиги.
- После лондонского разочарования украинец вернулся в Милан, но реанимировать карьеру ему не удалось.