Фрэнк Лэмпард стал худшим тренером в истории Челси. Легенда "аристократов" стала магнитом для поражений.

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Самая черная полоса

Челси уступил Арсеналу (3:1) в лондонском дерби, ставшем шестым поражением подряд во всех турнирах Лэмпарда при его новой каденции во главе "синих". Как оказалось, в состоянии "аристократов" еще никто такого негативного результата не демонстрировал, поэтому Фрэнк стал худшим наставником столичного коллектива за всю историю.

К тому же, Челси потерпел уже 20-е поражение в этом сезоне во всех соревнованиях, что стало самым плохим показателем "аристократов" со времен основания Английской Премьер-лиги, то есть с 1992 года. Стоит отметить, что лондонский коллектив занимает 12 место в турнирной таблице, имея 39 очков в активе. "Пенсионеров" отделяют 9 баллов от зоны вылета.

Тренерская деятельность Лэмпарда