Фрэнк Лэмпард стал худшим тренером в истории Челси. Легенда "аристократов" стала магнитом для поражений.
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Самая черная полоса
Челси уступил Арсеналу (3:1) в лондонском дерби, ставшем шестым поражением подряд во всех турнирах Лэмпарда при его новой каденции во главе "синих". Как оказалось, в состоянии "аристократов" еще никто такого негативного результата не демонстрировал, поэтому Фрэнк стал худшим наставником столичного коллектива за всю историю.
К тому же, Челси потерпел уже 20-е поражение в этом сезоне во всех соревнованиях, что стало самым плохим показателем "аристократов" со времен основания Английской Премьер-лиги, то есть с 1992 года. Стоит отметить, что лондонский коллектив занимает 12 место в турнирной таблице, имея 39 очков в активе. "Пенсионеров" отделяют 9 баллов от зоны вылета.
Тренерская деятельность Лэмпарда
- Пока английскому коучу не удалось достичь высот в качестве наставника. Первым клубом Фрэнка стал Дерби Каунти, с которым он почти вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу, однако уступил в решающем поединке.
- Это не помешало руководству Челси назначить Лэмпарда главным тренером "аристократов", да и там Фрэнка не ожидал куш успехов. Лэмпард с лондонским коллективом проиграл в финале Суперкубка УЕФА и так и не смог получить с "пенсионерами" ни одного трофея. Фрэнка уволили.
- Получил следующий шанс английский наставник в Эвертоне, где ему пришлось потренировать Виталия Миколенко. Сначала "ирискам" удалось спастись из зоны вылета и остаться в АПЛ, однако в следующем сезоне они демонстрировали крайне плохой футбол, что и привело к очередному увольнению Лэмпарда.