Португальський фахівець зазначив, що ставлення до гравців у Мілані та Челсі на той момент було різне. Андрій Шевченко не став визначенням.

Варте уваги Припало на час перебування Мудрика: поточний тренер Челсі став найгіршим у історії "пенсіонерів"

Мілан виявися кращим за Лондон

Жозе Моурінью зазначив, що він не потребував бачити українську легенду у складі "аристократів", португалець ж хотів попрацювати з Самюелем Ето'О. Проте "особливий" і не засмутився, коли Шевченко опинився у команді. Та от на Андрія у лондонському колективі чекало кардинально інше відношення, аніж у Італії, до чого, можливо, українець готовий не був.

Шевченко не був моїм першим вибором. Я просив іншого гравця, і я знаю, що клуб в той час робив все, щоб підписати мені тих футболістів, яких я хотів, або принаймні одного з них. І коли мені запропонували Шевченка – я погодився, бо він, безсумнівно, якісний гравець. Та от у Мілані Шевченко був як принц, а в Челсі була інша філософія, у нас не було принців,

– розповів Моурінью.

Андрій Шевченко у Челсі