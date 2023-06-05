Интересно, что в последнем матче Серии А для Ромы командой из технической зоны не руководил Жозе Моуринью. "Особый" был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
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"Особый" продолжит управлять "волками"
Но даже без него "волки" смогли переиграть клуб Виктора Коваленко 2:1 благодаря голам Николая Залевского и Пауло Дыбалы. Зато соперник забил один гол и еще и на 88-й минуте матча получил удаление.
Однако не только команда порадовала своего наставника, но и болельщики Ромы. На протяжении всего матча с трибун было слышно скандирование: "Жозе, Рома с тобой, Моуринью на тысячу лет". Фанаты итальянского клуба показали свою преданность наставнику и свое доверие к Жозе.
После поединка Моуринью появился на футбольном поле и намекнул фанатам, что продолжит руководить командой в следующем сезоне-2023/2024. Португалец показал пальцем на газон.
Моуринью намекну, что останется управлять Ромой: смотрите видео
Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до конца июня 2024 года.
Интересно, что еще в марте сообщалось, что Моуринью не планирует в ближайшее время покидать Рому.
Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 в Серии А Рома заняла 6-е место, гарантирующее ей место в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне. За 38 туров "волки" набрали 63 балла.
60-летний специалист из Португалии чуть не привел своих подопечных к победе в Лиге Европы. В финале итальянцы в серии пенальти проиграли Севилье - 1:1 в дополнительное и основное время, но 4:1 по 11-метровым.
Главное о работе Моуринью во главе Ромы
- 1 июля 2021 года Моуринью подписал контракт с Ромой.
- Во главе команды провел уже 110 матчей, 55 из которых были в сезоне-2022/2023 (26 побед, 12 мировых и 17 поражений).
- "Особый" привел "волков" лишь к одному трофею, но к какому же победе в Лиге конференций в сезоне-2021/2022.
- Недавно Жозе погрузился в глаза своих украинских фанатов. Португалец поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире серии АТР 1000 в Риме.