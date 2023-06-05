Интересно, что в последнем матче Серии А для Ромы командой из технической зоны не руководил Жозе Моуринью. "Особый" был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

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"Особый" продолжит управлять "волками"

Но даже без него "волки" смогли переиграть клуб Виктора Коваленко 2:1 благодаря голам Николая Залевского и Пауло Дыбалы. Зато соперник забил один гол и еще и на 88-й минуте матча получил удаление.

Однако не только команда порадовала своего наставника, но и болельщики Ромы. На протяжении всего матча с трибун было слышно скандирование: "Жозе, Рома с тобой, Моуринью на тысячу лет". Фанаты итальянского клуба показали свою преданность наставнику и свое доверие к Жозе.

После поединка Моуринью появился на футбольном поле и намекнул фанатам, что продолжит руководить командой в следующем сезоне-2023/2024. Португалец показал пальцем на газон.

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Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до конца июня 2024 года.

Интересно, что еще в марте сообщалось, что Моуринью не планирует в ближайшее время покидать Рому.

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 в Серии А Рома заняла 6-е место, гарантирующее ей место в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне. За 38 туров "волки" набрали 63 балла.

60-летний специалист из Португалии чуть не привел своих подопечных к победе в Лиге Европы. В финале итальянцы в серии пенальти проиграли Севилье - 1:1 в дополнительное и основное время, но 4:1 по 11-метровым.

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