Цікаво, що в останньому матчі Серії А для Роми командою з технічної зони не керував Жозе Моурінью. "Особливий" був дискваліфікований через перебір жовтих карток.

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"Особливий" продовжить керувати "вовками"

Але навіть без нього "вовки" змогли переграти клуб Віктора Коваленка 2:1 завдяки голам Ніколи Залевського та Пауло Дибали. Натомість суперник забив один гол та ще й на 88-й хвилині матчу отримав вилучення.

Однак не лише команда потішила свого наставника, а й уболівальники Роми. Протягом усього матчу із трибун було чути скандування: "Жозе, Рома з тобою, Моурінью на тисячу років". Фанати італійського клубу показали свою відданість наставнику та свою довіру до Жозе.

Після поєдинку Моурінью з'явився на футбольному полі та натякнув фанатам, що продовжить керувати командою у наступному сезоні-2023/2024. Португалець показав пальцем на газон.

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Контракт Моурінью із Ромою розрахований до кінця червня 2024 року.

Цікаво, що ще у березні повідомлялось, що Моурінью не планує найближчим часом покидати Рому.

Відзначимо, що за підсумками сезону-2022/2023 у Серії А Рома посіла 6-те місце, яке гарантує їй місце у груповому раунді Ліги Європи у наступному сезоні. За 38 турів "вовки" набрали 63 бали.

60-річний спеціаліст із Португалії ледь не привів своїх підопічних до перемоги у Лізі Європи. У фіналі італійці у серії пенальті програли Севільї – 1:1 у додатковий та основний час, але 4:1 по 11-метрових.

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