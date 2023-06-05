По окончании сезона-2022/2023 Андрей Лунин изложил публикацию со своей супругой со стадиона "Сантьяго Бернабеу". На футбольном поле арены стояли выигранные Реалом трофеев. Сам украинец интересно подписал фотографию.

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Лунин: Пора немного отдохнуть и двигаться дальше

Украинский голкипер поблагодарил всех за сезон и отметил, что пора двигаться дальше. Неужели этими словами Лунин намекнул о своем уходе из Реала?

Сезон с двумя титулами подходит к концу, мы пытались выиграть больше, как это привычно для этого клуба, но теперь пора немного отдохнуть и двигаться дальше. Спасибо всем за этот год,

– написал Лунин.

Уже на следующий день жена Лунина еще больше подогрела интерес к этой теме с возможным трансфером ее мужа из "Королевского клуба". Любимая Андрея выложила фотографию сложенных в коробках вещей, которые намекают на отъезд из Мадрида.

Теперь моя утренняя рутина выглядит так,

– подписала сток Анастасия.



Жена Лунина собирает вещи из Мадрида / Скриншот из инстаграмма Анастасии

Напомним, что контракт Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/2023 Андрей отыграл за испанский гранд больше всего матчей за один сезон – 12 поединков, в которых пропустил 13 голов и провел 4 "сухих" встречи.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022/2023 Лунин будет встречаться с руководством Реала, где решится его будущее в составе "сливочных" На фоне таких слухов появилась информация, что Реал уже находится в поисках второго номера команды, сидящего на подмене у Тибо Куртуа.

СМИ неоднократно сообщали, что украинцу надоело греть скамейку запасных мадридского клуба, поэтому хочет перебраться в другую команду. Как будто агент Лунина уже вел переговоры с другими клубами, но никакие из них не увенчались успехом.

К слову. С 2018 года, с тех пор Лунин перешел в Реал, Андрей провел за "сливочных" лишь 17 поединков, в которых пропустил 19 голов и отыграл 4 матча на ноль.