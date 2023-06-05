По окончании сезона-2022/2023 Андрей Лунин изложил публикацию со своей супругой со стадиона "Сантьяго Бернабеу". На футбольном поле арены стояли выигранные Реалом трофеев. Сам украинец интересно подписал фотографию.
Смотрите также Идеальное исполнение: Цыганков отметился ассистом, но не принес Жирони еврокубки – голевое видео
Лунин: Пора немного отдохнуть и двигаться дальше
Украинский голкипер поблагодарил всех за сезон и отметил, что пора двигаться дальше. Неужели этими словами Лунин намекнул о своем уходе из Реала?
Уже на следующий день жена Лунина еще больше подогрела интерес к этой теме с возможным трансфером ее мужа из "Королевского клуба". Любимая Андрея выложила фотографию сложенных в коробках вещей, которые намекают на отъезд из Мадрида.
Теперь моя утренняя рутина выглядит так,
– подписала сток Анастасия.
Жена Лунина собирает вещи из Мадрида / Скриншот из инстаграмма Анастасии
Напомним, что контракт Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/2023 Андрей отыграл за испанский гранд больше всего матчей за один сезон – 12 поединков, в которых пропустил 13 голов и провел 4 "сухих" встречи.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022/2023 Лунин будет встречаться с руководством Реала, где решится его будущее в составе "сливочных" На фоне таких слухов появилась информация, что Реал уже находится в поисках второго номера команды, сидящего на подмене у Тибо Куртуа.
СМИ неоднократно сообщали, что украинцу надоело греть скамейку запасных мадридского клуба, поэтому хочет перебраться в другую команду. Как будто агент Лунина уже вел переговоры с другими клубами, но никакие из них не увенчались успехом.