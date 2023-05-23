В мужском финале Мастерса сошлись 6-я и 2-я ракетка мира. Поединок был очень насыщенным, но длился довольно недолго – 1 час 43 минуты. В двух сетах россиянин Даниил Медведев одолел Хольгера Руне из Дании – дважды в 5:7.
Читайте также Чемпион Италии укажет "на двери" тренеру, ранее поздравлявшему Зенит с чемпионством России
Вот так поворот от зажигательного Моуринью
Решающую встречу собственными глазами приехал увидеть главный тренер футбольного клуба Рома Жозе Моуринью После финала португальский наставник "волков" из-за своих инстаграмм неожиданно поздравил Медведева с победой в Риме.
Прекрасное воскресенье. Поздравляю Даниила Медведева с победой, а Хольгера Руне ждет большое будущее. Рад вновь встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями. Я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова сказала мне: "Если бы я была футболисткой, я бы хотела быть вашим игроком". Я даже не знал, что она меня знает! Спасибо, Мартина, за то, что я чувствую себя особенным. Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина, мы, любители тенниса, всегда будем любить вас,
– написал Моуринью у себя в инстаграмме, добавив несколько фотографий.
Оказалось, что эмоциональный футбольный вождь является фанатом тенниса. Он не раз посещает теннисные поединки. Например, недавно Моуринью побывал на матче Новака Джоковича и встретился после матча с сербским теннисистом, тоже любящим "русских".
- Отметим, что Рома 22 мая расписала домашнюю мировую боевую с Салернитаной 2:2. Моуринью лучше бы подготовил команду к этому матчу, чем приветствовал представителей страны-оккупанта.
- Его Рома вышла в финал Лиги Европы, где 31 мая сыграет против Севильи. В Серии А "волки" идут в зоне отборочных матчей Лиги конференций, занимая с 60 баллами 6 место.
- Впереди у Ромы еще два поединка итальянского первенства и финал ЛЕ.