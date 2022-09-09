Тренер Фенербахче обвинил Бущана в затягивании времени: эмоциональное видео после матча

Наставники Динамо и Фенербахче выдали горячие пресс-конференции после матча-го тура группового раунда Лиги Европы. Жорж Жезуш прокомментировал игру голкипера киевлян.

Жезуш: Не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника

Тренер турецкого клуба обвинил Георгия Бущана в затягивании времени, которое делал уже с 25-й минуты первого тайма. Жорже Жезуш заметил, что такой игре не место в Лиге Европы.

Смотрите также Фенербахче устроил корриду на поле: Луческу демонстративно покинул пресс-конференцию

68-летний португальский наставник еще после финального свистка вышел на футбольное поле и жестами показывал в сторону украинского голкипера свое недовольство его поведением в матче.

Видео момента после поединка

Жезуш объяснил, что жестом руки показал фразу: "Теперь можешь лежать на полу сколько угодно, хочешь - полежи на полу час. Теперь это неважно".

Современный футбол – это игра, где должна быть хорошо организована защита. Но не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника, такие движения совершало киевское Динамо на 90 минуте матча. Такие движения больше не используются в Лиге Европы и турнирах высокого уровня, но такие движения можно увидеть только в турнирах, которые мы можем назвать вторым и третьим уровнем. Он очень хороший вратарь. Ни ему, ни киевскому Динамо такие шаги делать не нужно. Надо уважать игру и болельщиков,

– добавил тренер Фенербахче.

Отметим, что пресс-конференция Мирчи Луческу получилась не менее палкой. Румынский специалист обвинил игроков турецкого клуба в грубой игре. Это привело к травме Николая Шапаренко.

Напомним, что поединок первого тура группового раунда Лиги Европы завершился победой Фенербахче над Динамо со счетом 2:1. Гол в бело-синей футболке забил Виктор Цыганков. Туркам удалось взять реванш у киевлян за поражение в квалификации Лиги чемпионов этого года.