Жезуш: Не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника

Тренер турецького клубу звинуватив Георгія Бущана у затягуванні часу, яке робив вже з 25-ї хвилини першого тайму. Жорже Жезуш зауважив, що такій грі не місце у Лізі Європи.

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68-річний португальський наставник ще після фінального свистка вийшов на футбольне поле та жестами показував у бік українського голкіпера своє невдоволення його поведінкою у матчі.

Відео моменту після поєдинку

Жезуш пояснив, що жестом руки показав фразу: "Тепер можеш лежати на підлозі скільки завгодно, хочеш — полежи на підлозі годину. Тепер це не має значення".

Сучасний футбол – це гра, де має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника, такі рухи робило київське Динамо на 90 хвилині матчу. Такі рухи більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити лише в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Він дуже хороший воротар. Ні йому, ні київському Динамо такі кроки робити не потрібно. Треба поважати гру та вболівальників,

– додав тренер Фенербахче.

Відзначимо, що пресконференція Мірчі Луческу вийшла не менш палкою. Румунський спеціаліст звинуватив гравців турецького клубу у грубій грі. Це привело до травми Миколи Шапаренка.

Нагадаємо, що поєдинок першого туру групового раунду Ліги Європи закінчився перемогою Фенербахче над Динамо з рахунком 2:1. Гол у біло-синій футболці забив Віктор Циганков. Туркам вдалось взяти реванш у киян за поразку у кваліфікації Ліги чемпіонів цього року.