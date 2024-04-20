Жоау Канселу сыграл против ПСЖ не лучшим образом. Он сбил Усмана Дембеле в своей штрафной площадке, из-за чего арбитр назначил пенальти, которое реализовал Килиан Мбаппе.

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Болельщики угрожают семье Канселу

Игрок признал, что его ошибка была серьезной и принимает критику. В частности он имел проблемы со сном из-за волнения после поединка с ПСЖ.

Они (фанаты – 24 канал) выразили мне все. В соцсетях есть комментарии, где люди желают даже смерти моей еще нерожденной дочери. Они не говорят мне этого в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях они говорят что угодно,

– заявил Жоау Канселу.

Также он рассказал, что угрожают не только ему и дочери, а еще и его жене. Из-за этого футболист возмущен.

Они оскорбляют мою жену, мою нерожденную дочь, моего ребенка. Сегодня мир жесток, и мы должны знать, как с этим жить. Желать смерти ребенку очень серьезная вещь. Они могут критиковать меня как игрока, но никогда не говорите о моей семье. Пусть обо мне говорят как об игроке, а не как о человеке,

– добавил Канселу.

Важно! Жоау Канселу в Лиге чемпионов-2023/2024 провел 10 поединков, в которых забил 2 мяча и передал один ассист.

Напомним, что Жоау Канселу выступает в Барселоне на правах аренды с 2023 года. Сам футболист является игроком Манчестер Сити.