Жоау Канселу зіграв проти ПСЖ не найкращим чином. Він збив Усмана Дембеле у своєму штрафному майданчику, через що арбітр призначив пенальті, яке реалізував Кіліан Мбаппе.

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Вболівальники погрожують сім'ї Канселу

Гравець визнав, що його помилка була серйозною і приймає критику. Зокрема він мав проблеми зі сном через хвилювання після поєдинку з ПСЖ.

Вони (фанати – 24 канал) висловили мені все. У соцмережах є коментарі, де люди бажають навіть смерті моїй ще ненародженій доньці. Вони не говорять мені цього в обличчя, тому що у них будуть проблеми, але у коментарях вони говорять будь-що,

– заявив Жоау Канселу.

Також він розповів, що погрожують не лише йому і доньці, а ще й його дружині. Через це футболіст обурений.

Вони ображають мою дружину, мою ненароджену дочку, мою дитину. Сьогодні світ жорстокий, і ми маємо знати, як із цим жити. Бажати смерті дитині дуже серйозна річ. Вони можуть критикувати мене як гравця, але ніколи не говоріть про мою родину. Нехай про мене говорять як про гравця, а не як про людину,

– додав Канселу.

Важливо! Жоау Канселу у Лізі чемпіонів-2023/2024 провів 10 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі та передав один асист.

Нагадаємо, що Жоау Канселу виступає в Барселоні на правах оренди з 2023 року. Сам футболіст є гравцем Манчестер Сіті.