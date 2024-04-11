Инцидент произошел перед матчем ПСЖ – Барселона. Херман Бургос, который работал на канале Movistar, сделал неуместное замечание во время разминки Ламина Ямала.

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Журналист потерял работу из-за оскорбительного комментария

Когда Ямал во время разминки набивал мяч, Бургос сделал оскорбительное заявление в его сторону.

Если он не сделает это хорошо, то может оказаться у светофора,

– заявил испанский журналист.

Замечание было истолковано как намек на бродячих уличных артистов, которые жонглируют в Испании возле светофоров, чтобы получить деньги от водителей.

Его комментарий вызвал бурную реакцию в комментариях, а игроки Барселоны и ПСЖ отказались давать интервью для Movistar после игры. Впоследствии журналист извинился за свои слова.

Я сделал этот комментарий без намерения кого-то обидеть. Мы говорим о футболе и ни о чем другом. Если он почувствовал себя оскорбленным, мне жаль, и я извиняюсь публично,

– сказал Херман Бургос.

Сам вещатель заявил, что осуждает любые проявления дискриминации и не позволит подобных комментариев от кого-либо из работников или сотрудников, связанных с платформой. Хермана Бургоса уволили.

Интересный факт. 54-летний Херман Бургос играл на профессиональном уровне в футбол. Он сыграл 35 матчей за сборную Аргентины, а также провел 6 лет в Испании в составах Мальорки и Атлетико Мадрид.

Напомним, что матч ПСЖ – Барселона закончился победой "каталонцев" (2:3). Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который вышел в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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