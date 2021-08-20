Жизнь после сборной Украины: Шевченко сыграл в гольф с известным футболистом – фото

Андрей Шевченко отдыхает после длительной работы в сборной Украины. Наставник разрядился по игре в гольф.

Разрядка после карьеры в сборной Украины

44-летний наставник занимается одним из любимых хобби – гольфом. Компанию Андрею Шевченко составил известный английский футболист Джейми Реднаппом.

Стоящее Ярмоленко трогательно поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Совместное фото Андрей Николаевич выложил на своей странице в инстаграме. Специалист коротко подписал фотографию:"Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом".

Шевченко и Реднапп / Фото из instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко покинул сборную Украины: что известно

В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и выложил в инстаграме пост благодарности в сторону команды.

Летом 2020 года в УАФ предложили специалисту новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

Тренеру удалось на мажорной ноте покинуть национальную команду. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020, переписав историю украинского футбола.

Готовить к чемпионату мира-2022 сборную будет Александр Петраков, который будет исполнять обязанности главного тренера.​

Джейми Реднапп – воспитанник Тоттенхэма. Полузащитник известен своими выступлениями за Борнмут, Ливерпуль, Тоттенхэм и Саутгемптон. В 1995 году дебютировал за сборную Англии. В составе национальной команды был участником Евро-1996 года в Англии, на котором сборная получила бронзовые награды. В 2005 году завершил карьеру.