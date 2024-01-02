Только 2 января россияне запустили по мирным городам Украины около 100 разных ракет. Это стало самой масштабной комбинированной ракетной атакой в мире.

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Тяжелые кадры из жизни украинских детей

Ведущий канала "ТРЕНДЕЦ" Дмитрий Поворознюк отреагировал на ночную массированную ракетную атаку со стороны России по территории Украины. Он опубликовал видео, на котором десятки юных спортсменов из футбольного лагеря "ТРЕНДЕЦЬ Кемп" вынуждены спать в коридорах, чтобы обезопасить себя от обстрелов.

И так каждую ночь за последнюю неделю. Дети уже привыкают спать в коридорах и в ваннах из-за "асвабадетелей",

– написал Поворознюк.

Смотрите грустное видео с детьми во время обстрелов Украины

Отметим, что "ТРЕНДЕЦ Кэмп" – это крупнейший детский футбольный лагерь Украины, который проходит на базе Руха комплекса "Emily Resort" в Винниках. Дмитрий Поворознюк является основателем этого проекта.

Важно. Во время террористического акта россиян 29 декабря украинское сообщество потеряло двух известных спортсменов. В Киеве погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова, а во Львове – экс-игрок сборной Украины по баскетболу – Виктор Кобзистый.