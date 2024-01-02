Тільки 2 січня росіяни запустили по мирних містах України близько 100 різних ракет. Це стало наймасштабнішою комбінованою ракетною атакою у світі.
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Тяжкі кадри з життя українських дітей
Ведучий каналу "ТРЕНДЕЦЬ" Дмитро Поворознюк відреагував на нічну масовану ракетну атаку з боку Росії по території України. Він опублікував відео, на якому десятки юних спортсменів із футбольного табору "ТРЕНДЕЦЬ Кемп" вимушені спати в коридорах, щоб убезпечити себе від обстрілів.
І так щоночі за останній тиждень. Діти вже звикають спати в коридорах і у ваннах через "асвабадітєлєй",
– написав Поворознюк.
Дивіться сумне відео з дітьми під час обстрілів України
Зазначимо, що "ТРЕНДЕЦЬ Кемп" – це найбільшим дитячий футбольний табір України, який проходить на базі Руха комплексу "Emily Resort" у Винниках. Дмитро Поворознюк є засновником цього проєкту.