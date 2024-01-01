Российские террористы продолжают совершать геноцид украинцев, обстреливая города и села ракетами и беспилотниками. Как следствие, жертвами этих атак становятся тысячи гражданских.

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Мир спорта также несет урон после терактов россиян. Одна из самых массовых атак произошла 29 декабря 2023 года, когда агрессор выпустил 158 объектов по нашим городам.

Попал под обстрел и Киев, где уже известно о 28 погибших. Среди них оказалась и бывшая футболистка Виктория Котлярова, до брака выступавшая под фамилией Черновол.

27-летняя девушка погибла вместе со своей матерью Людмилой. За свою карьеру Виктория успела поиграть за черниговский Спартак, киевский Атекс и уманский Ятрань.

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Черновол выступала на позиции полузащитницы. Перед профессиональной карьерой училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко, играя за его сборную.