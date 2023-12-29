29 декабря враг в очередной раз доказал, что является самым настоящим террористом. Россия выпустила по Украине 158 воздушных целей, из которых 114 сбили украинские защитники неба.

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Однако попадания наделали немало беды по всей Украине. Вражеские цели достались Львову, где, к сожалению, из-за обстрела погиб украинский баскетболист, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзистый.

Первым ужасное известие сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин.

Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый – украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным,

– написал Никулин на своей странице в фейсбуке.



Погиб Виктор Кобзистый / Фото из фейсбука Антона Никулина

Что известно о Викторе Кобзистом

Виктор Кобзистый – бывший баскетболист, тренер и мастер спорта Украины международного класса. Был чемпионом и призером всеукраинских соревнований.

В раннем возрасте получил признание. Кобзистого называли лучшим 17-летним баскетболистом страны.

За свою профессиональную карьеру поиграл за ряд клубов: Нефтехим, Самара, ЦСКА-Рико, Азовмаш, Строитель, Днепр, Ямболгаз.

Поиграл за сборную Украины на Евро 2001 и 2005. Летом 2011 года закончил карьеру профессионального баскетболиста.

После чего приступил к тренерской карьере. Начал работать ассистентом главного тренера киевского Строителя, а в 2014-м возглавил днепродзержинский ДнепрАЗОТ.

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