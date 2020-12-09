В среду, 9 декабря, Житлобуд-2 сыграл первый матч в 1/16 финала Лиги чемпионов против БІІКа из Казахстана. Украинки в сложном поединке одержали победу и создали сенсацию в истории турнира среди украинских клубов.

Житлобуд-2 – БІІК 2:1

Голы: Филенко, 30, Андрухив, 59 – Коннелл, 50

Стоит внимания Возвращение в футбол – это экзамен для самой себя: эксклюзив с легендой футзала Юлией Титовой

Безумный гол украинки

В 1/16 финала Лиги чемпионов украинок ждал непростой соперник из Казахстана БІІК. Соперник замыкает топ-15 лучших клубов мира. Поэтому у подопечных Натальи Зинченко была сложная задача, пишет 24 канал.

Уже со стартовых минут можно выделить, что ни одна из команд не хотела уступать друг другу ни на одном клочке поля. Довольно грубо против украинских футболисток играла замбийка Кундананджи. Несколько раз наши девушки лежали на газоне именно после борьбы с ней: она довольно таки нагло отмахнулась рукой прямо в лицо Андрухив.

На 13-й минуте Кравчук до конца поборолась на фланге и отдала передачу в центр штрафной. На которую откликнулась Калинина, но удар у Яны не удался – мяч в руки уверенно забрала голкипер БІІКа.

На 30-й минуте счет встречи наконец был открыт. Андрущак выполнила штрафной удар, но на мяче первой была голкипер соперниц. Она кулаками вроде бы разрядила ситуацию, выбив дальше от ворот. Но мяч отлетел в сторону Филенко, которая смело взлета пробила – мяч по невероятной траектории прошил сетку ворот. Счет встречи стал 1:0 в пользу Житлобуда-2.

До перерыва ни одной из команд так и не удалось атаки превратить в голы. После перерыва игра стала еще интереснее. Соперницы бросились штурмовать ворота хозяек, чтобы хотя бы отыграться в счете, что им прекрасно удалось.

Продолжение феерии голов

На 50-й минуте счет был равный – 1:1. Вбрасывание с аута в штрафную украинок, где первой на мяче была Андрущак, но довольно неудачно выбила мяч прямо на ногу соперницы. Коннелл мощно пробила под перекладину – 1:1. Гол был в стиле Филенко.

Но недолгой была радость гостей. Уже на 59-й минуте Житлобуд-2 вышел снова вперед. Харьковчанки заработали перспективный штрафной, который взялась исполнять Андрухив. Вероника красивым ударом неожиданно для голкиперки попала прямо в девятку – 2:1. Матч точно запомнится невероятными голами.

Команды не остановились на достигнутом и продолжали атаковать. Но мяч все никак не хотел влетать в сетку. В итоге 2:1 в пользу Житлобуда-2.

Теперь украинкам нужно удержать преимущество над соперницами в ответном матче в Казахстане.

Житлобуд-2 – БІІК полный матч Лиги чемпионов