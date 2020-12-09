У середу, 9 грудня, Житлобуд-2 зіграв перший матч в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти БІІКа з Казахстану. Українки у складному поєдинку здобули перемогу та створили сенсацію у історії турніру серед українських клубів.

Житлобуд-2 – БІІК 2:1

Голи: Філенко, 30, Андрухів, 59 – Коннелл, 50

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Шалений гол українки

В 1/16 фіналу Ліги чемпіонів на українок чекав непростий суперник з Казахстану БІІК. Суперник замикає топ-15 найкращих клубів світу. Тому у підопічних Наталії Зінченко було складне завдання, пише 24 канал.

Вже зі стартових хвилин можна виділити, що жодна з команд не хотіла поступатись одна одній на жодному клаптику поля. Досить грубо проти українських футболісток грала замбійка Кундананджі. Декілька разів наші дівчата лежали на газоні саме після боротьби з нею Вона досить таки нахабно відмахнулась рукою прямо у обличчя Андрухів.

На 13-й хвилині Кравчук до кінця поборолась на фланзі та віддала зрячу передачу у центр штрафного майданчика. На яку відгукнулась Калініна, але удар у Яни не вдався – м'яч до рук впевнено забрала голкіперка БІІКа.

На 30-й хвилині рахунок зустрічі нарешті було відкрито. Андрущак виконала штрафний удар, але на м'ячі перша була голкіперка суперниць. Вона кулаками начебто розрядила ситуацію, вибивши далі від воріт. Але м'яч відлетів у сторону Філенко, яка сміливо зльоту пробила – м'яч за неймовірною траєкторією прошив сітку воріт. Рахунок зустрічі став – 1:0 на користь Житлобуду-2.

До перерви жодній з команд так і не вдалось атаки перетворити у голи. По перерві гра стала ще цікавішою. Суперниці кинулись штурмувати ворота господарок, щоб бодай відігратись у рахунку, що їм чудово вдалось.

Продовження феєрії голів

На 50-й хвилині рахунок був рівний – 1:1. Вкидання з ауту у штрафний майданчик українок, де першою на м'ячі була Андрущак, але досить таки невдало вибила м'яч прямо на ногу суперниці. Коннелл потужно пробила під поперечину – 1:1. Гол був у стилі Філенко.

Але недовгою була радість гостей. Вже на 59-й хвилині Житлобуд-2 вийшов знову вперед. Харків'янки заробили перспективний штрафний, який взялась виконувати Андрухів. Вероніка красивим ударом несподівано для голкіперки влучила прямо у дев'ятку – 2:1. Матч точно запам'ятається неймовірними голами.

Команди не зупинились на досягнутому та продовжували атакувати. Але м'яч все ніяк не хотів влітати у сітку. У підсумку 2:1 на користь Житлобуд-2.

Тепер українкам потрібно втримати перевагу над суперницями у матчі-відповіді у Казахстані.

Житлобуд-2 – БІІК повний матч Ліги чемпіонів