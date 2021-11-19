Житлобуд-1 одержал свою первую победу в истории женской Лиги чемпионов: видео матча

В четверг, 18 ноября, прошли матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов. Чемпион Украины Житлобуд-1 гостил у исландского Брейдаблика.

Брейдаблик – Житлобуд-1 0:2

Голы: Шевчук, 42, Овдийчук, 74

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При этом клубы встречались и в предыдущем туре еврокубка. Тогда матч завершился вничью со счетом 0:0, и обе команды-оппонентки сумели завоевать свои первые очки в международном турнире.

Несмотря на прессинг со стороны Брейдаблика, счет во встрече открыли именно игроку Жилстрой-1. На 42-й минуте противостояния форвард Ольга Овдийчук отдала пас от центральной линии к воротам соперниц, где вовремя сыграла ее напарница Юлия Шевчук. Этот гол стал первым для украинского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

На этом украинские игроки не остановились. Уже после перерыва гол оформила и Овдийчук, которая в первом голевом эпизоде ​​отметилась результативной передачей. Кристин Арнадоттир, борясь за мяч, ошиблась и сбросила его прямо к Овдийчук, а та, в свою очередь, отправила снаряд с дальней дистанции прямо в ворота Брейдаблика.

Таким образом, харьковский клуб впервые в истории выиграл матч на групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Брейдаблик – Житлобуд-1: видео матча