Жирона несется в еврокубки: ассист Цыганкова помог каталонцам одолеть Севилью – видеообзор

"Красно-белые" имеют неплохие шансы на попадание в Лигу конференций. Команда с украинцем в составе смогла на выезде обыграть одного из прямых конкурентов.

Севилья – Жирона 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55.

В чемпионате Испании подошел к завершению 34-й тур Ла Лиги. На понедельник был вынесен поединок команд, которые намерены побороться за выход в Лигу конференций – Севилья принимала Жирону, пишет 24 канал.

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Команды набрали равное количество очков перед этим туром и отставали от еврокубковой зоны на 5 баллов. Поэтому победа существенно улучшала бы положение одной из команд, учитывая, что все прямые конкуренты потеряли очки этого уик-энда.

Седьмое результативное действие Цыганкова

По традиции с первых минут на поле вышел Виктор Цыганков. Посреди прошлой недели украинец со своей командой обыграл Реал, а теперь взялся за действующего полуфиналиста Лиги Европы.

Севилья владела инициативой в первом тайме, но именно Жирони удалось открыть счет. После подачи Рикельме с углового Дмитриевич потерял ворота, а защитники хозяев проиграли второй этаж Хуанпе. Центрбек поразил пустую сетку.

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Удвоить преимущество гости смогли после перерыва и немаловажную роль в этом мяче сыграл Цыганков. Начался момент с удара в перекладину от Рикельме. После отскока снаряд попал к Виктору, отпасовавшемуся под удар Кастельяноса.

Аргентинец, который положил Реалу покер, легко поразил ворота Севильи Для Цыганкова это уже четвертый ассист в Ла Лиге и седьмое результативное действие в целом.

Еврокубки все ближе

Наставник "нервененсе" попытался оживить игру своей команды заменами, но Жирона выстояла и удержала столь важную победу. Виктор Цыганков провел почти весь матч, оставив поле на 90-й минуте.

Триумф позволил каталонцам подняться на 8 строчку и вплотную приблизиться к месту в Лиге конференций. До седьмого Атлетика всего три балла. Более того, шестой Бетис расположился в пяти баллах впереди. А эта позиция позволит выйти в Лигу Европы.

Видеообзор матча Севилья – Жирона: