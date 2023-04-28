Жирона в шаге от Лиги конференций

Зимой Виктор Цыганков перебрался в Жирону. Вингер Динамо обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро, ведь его контракт с киевлянами истекал бы летом 2023 года.

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Вингер за месяц завоевал место в старте и уже успел записать на свой счет по три гола и голевые передачи. Во время его прихода команда располагалась посередине таблицы ближе к зоне вылета.

Теперь же, за семь туров до финиша, Жирона имеет неплохие шансы попасть в еврокубки. 24 канал. Напомним, что от Испании в Лигу конференции попадет 7-е место Ла Лиги, если Кубок не выиграет Осасуна (финал против мадридского Реала).

Турнирная таблица Ла Лиги (после 31 тура):

Барселона – 76 Реал – 65 Атлетико – 63 Сосьедад – 55 Вильярреал – 50 Бетис – 49 Атлетик – 46 Осасуна – 44 Райо Вальекано – 43 Жирона – 41 Севилья – 41 Мальорка – 40 Сельта – 39 Вальядолид – 35 Альмерия – 33 Валенсия – 33 Кадис – 32 Хетафе – 31 Эспаньол – 28 Эльче – 13

Пока каталонцы идут десятыми и отстают от седьмого Атлетика на 5 баллов. Впрочем, конкуренция в Ла Лиге серьезная, ведь на эту позицию претендуют аж семь команд.

Календарь борцов за Лигу конференций

АТЛЕТИК

(46) ОСАСУНА

(44) РАЙО ВАЛЬЕКАНО

(43) ЖИРОНА

(41) СЕВИЛЬЯ

(41) МАЛЬОРКА

(40) СЕЛЬТА

(39) Мальорка (г) Сосьедад (д) Эльче (г) Севилья (г) Жирона (д) Атлетик (д) Вильярреал (г) Бетис (д) Барселона (г) Вальядолид (д) Мальорка (д) Эспаньол (г) Жирона (г) Хетафе (г) Вильярреал (г) Альмерия (д) Бетис (г) Сосьедад (г) Вальядолид (г) Кадис (д) Валенсия (д) Сельта (д) Атлетико (г) Эспаньол (д) Вильярреал (д) Бетис (д) Альмерия (г) Атлетик (г) Осасуна (г) Атлетик (д) Реал (г) Сельта (г) Эльче(г) Валенсия (д) Жирона (д) Эльче (д) Хетафе (г) Вильярреал (д) Бетис (д) Реал (д) Барселона (г) Кадис (г) Реал (г) Жирона (д) Мальорка (г) Осасуна (г) Сосьедад (г) Райо Вальекано (д) Барселона (д)

Плюсы и минусы календаря Жироны

Календарь у Жироны довольно интересен. "Красно-белые" должны сыграть сразу четыре лобовых поединка с прямыми конкурентами, при этом три из них – на выезде.

Еще три матча – против Сосьедад, Вильярреал и Бетис – будут нелегкими, ведь эти команды ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов. С другой стороны, Жирона уже отыграла все матчи против грандов, взяв уже с Цыганковым 4 очка в играх с Барселоной и Реалом.

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Севилья – темная лошадка

Каждого из конкурентов еще предстоит хотя бы один матч с грандом. Правда, чемпионская гонка в Испании уже закончилась, Барса де-факто чемпион. Поэтому каталонцы и мадридцы могут не выкладываться на максимум в играх Ла Лиги.

К слову, Севилья может еще самоустраниться из гонки за Лигу конференций. Андалусийцы продолжают свой путь в Лиге Европы, где в 1/2 финала сыграют с Ювентусом. Победа в этом турнире позволит Севилье автоматически попасть в Лигу чемпионов.

Стоит знать. Жирона ни разу не выходила в еврокубки. Поэтому у Цыганкова и компании есть отличный шанс войти в историю и еще больше прославить свои имена.