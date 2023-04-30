Барселона – Бетис 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 (автогол)

В предыдущем туре "блаугранас" неожиданно уступили Райо Вальекано (1:2). Так что в домашнем матче против Бетиса команда Хави обязана была реабилитироваться перед собственными болельщиками, пишет 24 Канал.

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Безудержный Рафинья и дебют тинейджера

Героем встречи стал Рафинья, записавший на свой счет гол + пасс. На 14-й минуте матча бразилец навесил на Кристеансена, который с близкого расстояния головой отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Через несколько минут до этого момента в составе Бетиса появился Эдгар Гонсалес, которому суждено было стать антигероем матча. За 21 минуту пребывания на поле защитник умудрился заработать две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

"Блаугранас" сразу воспользовались своим численным преимуществом. Роберт Левандовский получил пас от Кунде и удвоил преимущество Барсы. 2:0.

До перерыва еще один мяч побывал в воротах "зелено-белых". Бускетс разрезным пасом вывел Рафинью один на один с голкипером Бетиса, а бразилец не упустил своего шанса – 3:0.

После перерыва у подопечных Хави была не одна возможность увеличить счет на табло. Однако лишь за 8 минут до завершения поединка хавбек Бетиса Гвидо Родригес срезал мяч в свои ворота после прострела Фати.

Сразу Хави провел замену, которая будет записана в историю клуба. Вместо Гави на поле вышел 15-летний воспитанник академии Барселоны Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за Барселону.

Восходящая звезда Барсы Ламин Ямал / twitter.com/FCBarcelona

После победы над Бетисом Барселона набрала 79 очков в 32 матчах. Команда Хави уверенно идет в чемпионство в Ла Лиге.

Бетис с 49 пунктами занимает 6-ю строчку.

Видеообзор матча Барселона – Бетис