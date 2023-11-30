В футболке Жироны Довбик уже провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Артём уже успел стать самым результативным украинским футболистом в истории Ла Лиги. Отметим, что украинец только в августе 2023 стал футболистом Жироны (контракт до конца июня 2028-го).

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Лучше звезды МанСити

К тому же украинский форвард Жироны еще и стал лидером по интересному показателю. Артем сделал самое большое прикосновение к мячу в штрафной соперников в европейских чемпионатах топ-5. Если брать в процентном отношении, то Довбик 34% встречался с мячом.

Украинцу удалось опередить грозных конкурентов, среди которых сам Эрлинг Холанн из Манчестер Сити, у которого 30% и вторая позиция в этом рейтинге. Третьим идет нападающий Наполи Виктор Осимхен – 26%.

В пятерку лучших также вошли Олли Уоткинс из английской Астон Виллы (25%) и Анте Будимир из испанской Осасуны (24%).

Важно! Показатель считался среди футболистов, сыгравших в этом сезоне-2023/2024 не менее 500 минут.

Уже 2 декабря Довбик может улучшить свой показатель. В этот день Жирона будет принимать Валенсию в 15 туре Ла Лиги.

Напомним, что Артем вернулся в общую группу "красно-белых" после травмы икроножной мышцы, из-за которой пропустил предыдущий тур против Атлетик Бильбао. В нем Жирона не смогла одержать свою очередную победу – ничья 1:1.

Эта мировая опустила Жирону на 2 место турнирной таблицы испанского первенства, которую вновь возглавил мадридский Реал. Правда, у обоих коллективов по 35 набранных баллов.