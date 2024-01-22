Уничтожили Севилью: Жирона одержала огненную победу благодаря голам Довбика и Цыганков – видеообзор

Каталонская команда первой пропустила от победителя Лиги Европы. Впрочем, украинский дуэт вместе с партнерами быстро разобрались с Рамосом и компанией.

Жирона – Севилья 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10.

В чемпионате Испании 2023-2024 состоялся центральный матч 21 тура. Сенсационный лидер Ла Лиги Жироны принимала победителя Лиги Европы Севилью, пишет 24 канал.

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Топ-соперник в кризисе

Подопечные Мичела подошли к туру на первом месте, однако победа Реала над Альмерией вывела в лидеры мадридцев. Для продолжения своих сказочных результатов Жирони нужно было обыгрывать Севилью.

Несмотря на еврокубок в прошлом сезоне, андалусийцы сейчас находятся в кризисе. Команда вылетела из Лиги чемпионов, идет 17-ю в Ла Лиге, а также уже успела дважды сменить тренера за осень.

С первых минут на поле появились оба украинца Артем Довбык и Виктор Цыганков. Жирона пропустила первой от Ромеро, но быстро ответила усилиями Довбика.

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Звездное время Довбика

Эксфорвард Днепра-1 флаштовал феерию в начале первого тайма, оформив три гола в течение шести минут. В первом случае украинец головой запер навес от Савио.

Через две минуты Артем замкнул прострел от Порту, а позже точно пробил из-за пределов штрафной. Во всех случаях Довбик и партнеры оставляли в дураках опытного Серхио Рамоса.

Видео хет-трика Артема Довбика:

Для нападающего это был первый хет-трик в испанской карьере. Довбик мог еще больше забить, но фортуна решила не издеваться больше над андалусийцами. Хотя разгром гостям избежать не удалось.

Цыганков тоже напомнил о себе

Четвертый гол в ворота Севилья забил Виктор Цыганков. Бывший вингер Динамо оформил первый мяч после восстановления от травмы, добив снаряд в ворота после прострела от Савио.

Видео гола Цыганкова:

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В конце концов Мичел дал Цыганкову и Довбику немного перевести дыхание, сняв на 66 и 73 минутах соответственно. Интересно, что и на этом Жирона не остановилась и забила пятый усилием Стуани.

Турнирное положение в Ла Лиге: