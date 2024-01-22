Уничтожили Севилью: Жирона одержала огненную победу благодаря голам Довбика и Цыганков – видеообзор
Каталонская команда первой пропустила от победителя Лиги Европы. Впрочем, украинский дуэт вместе с партнерами быстро разобрались с Рамосом и компанией.
Жирона – Севилья 5:1
Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10.
В чемпионате Испании 2023-2024 состоялся центральный матч 21 тура. Сенсационный лидер Ла Лиги Жироны принимала победителя Лиги Европы Севилью, пишет 24 канал.
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Топ-соперник в кризисе
Подопечные Мичела подошли к туру на первом месте, однако победа Реала над Альмерией вывела в лидеры мадридцев. Для продолжения своих сказочных результатов Жирони нужно было обыгрывать Севилью.
Несмотря на еврокубок в прошлом сезоне, андалусийцы сейчас находятся в кризисе. Команда вылетела из Лиги чемпионов, идет 17-ю в Ла Лиге, а также уже успела дважды сменить тренера за осень.
С первых минут на поле появились оба украинца Артем Довбык и Виктор Цыганков. Жирона пропустила первой от Ромеро, но быстро ответила усилиями Довбика.
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Звездное время Довбика
Эксфорвард Днепра-1 флаштовал феерию в начале первого тайма, оформив три гола в течение шести минут. В первом случае украинец головой запер навес от Савио.
Через две минуты Артем замкнул прострел от Порту, а позже точно пробил из-за пределов штрафной. Во всех случаях Довбик и партнеры оставляли в дураках опытного Серхио Рамоса.
Видео хет-трика Артема Довбика:
Для нападающего это был первый хет-трик в испанской карьере. Довбик мог еще больше забить, но фортуна решила не издеваться больше над андалусийцами. Хотя разгром гостям избежать не удалось.
Цыганков тоже напомнил о себе
Четвертый гол в ворота Севилья забил Виктор Цыганков. Бывший вингер Динамо оформил первый мяч после восстановления от травмы, добив снаряд в ворота после прострела от Савио.
Видео гола Цыганкова:
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В конце концов Мичел дал Цыганкову и Довбику немного перевести дыхание, сняв на 66 и 73 минутах соответственно. Интересно, что и на этом Жирона не остановилась и забила пятый усилием Стуани.
Турнирное положение в Ла Лиге:
- Жирона вернулась на первое место в чемпионате Испании, набрав 52 балла в 21-м матче.
- каталонцы опережают Реал на одно очко, но мадридцы имеют игру в запасе
- хет-трик вывел Артема Довбика на первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги
- украинец имеет в своем активе 14 голов и 5 результативных передач в 20 встречах
- Виктор Цыганков в этом сезоне забил четыре раза и ассистировал трижды в 16 играх
- Севилья остается на 17 месте, опережая зону вылета только на одно очко
- свой следующий матч Жирона проведет 28 января – на выезде против Сельты