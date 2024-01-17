Стартовый свисток о начале кубкового поединка прозвучит в 22:30 по киевскому времени. Параллельно с этим в СМИ появилась информация о будущей судьбе Мичела Санчеса во главе Жироны.

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Может возглавить каталонский гранд.

Вероятно, сезон-2023/2024 станет последним для наставника во главе красно-белой команды. Однако Каталонию тренер не покинет, а просто возглавит титулованный испанский гранд. Речь идет о Барселоне, которая никак не может найти свою игру под руководством Хави. Поэтому тренерское кресло под клубной легендой "блаугранас" сильно пошатнулось.

Также в печати есть инсайд, что футболисты Барселоны разочаровались в работе Хави, который потерял авторитет в команде.

Поэтому в Барселоне присматриваются к кандидатуре Мичела, ведущему Жирону к чемпионству Ла Лиги, за которое, правда, придется еще поспорить.

Интересно, что каталонский гранд уже трижды встречался с главным тренером Жироны, а переговоры постепенно продвигаются к счастливому для Барселоны финалу. Хотя контракт Мичела с клубом Цыганкова и Довбика рассчитан до 30 июня 2026 года.

Отметим. Жирона после 20 туров вернула себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив на 1 балл Реал – 49 против 48 у мадридцев. Третьим идет Атлетик Бильбао (41 очко). Столько же набранных пунктов у все той же Барселоны Хави.

Что известно о тренерском опыте Мичела Санчеса