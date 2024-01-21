В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 21 тура Ла Лиги. На поздний вечер воскресенья был вынесен матч с участием сенсационного лидера Жироны, пишет 24 канал.

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Каталонцы принимали действующего победителя находящейся в кризисе Лиги Европы Севилью. С первых минут на поле появились два украинца Артем Довбык и Виктор Цыганков.

Жирона пропустила первой, но старт игры стал звездным временем для Довбика. В течение шести минут (с 13 до 19) нападающий сборной Украины умудрился оформить хет-трик, первый в своей испанской карьере.

Видео первого гола:

Видео второго гола:

Видео третьего гола:

Сначала Артем головой запер подачу Савио, впоследствии украинец добил в ворота после прострела от Порту. А сделать хет-трик помог дальний удар из-за пределов штрафной. Следует также отметить, что в двух голах украинца упустил опытный Серхио Рамос.

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Отметим, что эти три гола позволили Артему догнать в таблице бомбардиров Ла Лиги Джуда Беллингема из Реала и возглавить этот список. У обоих игроков по 14 голов, но Довбик отдал на два ассиста больше (5 против 3-х).