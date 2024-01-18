Нужна лучшая версия: тренер Жироны оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав

В среду, 17 января, прошли матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из поединков Жирона на своем поле принимала Райо Вальекано.

Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Впервые с 10 декабря в основном составе за каталонцев сыграл Виктор Цыганков, который из-за повреждения пропустил месяц и успел только раз до этого выйти на замену.

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Мичел оценил игру Цыганкова

Украинец провел на поле 60 минут и отдал передасист. Также он нанес три удара по воротам соперника, два из которых были в створ ворот.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Жироны прокомментировал возвращение Цыганкова и его партнера Эрреры в стартовый состав. Мичел остался доволен выступлением дуэта и похвалил футболистов за улучшение игрового тонуса по сравнению с предыдущим поединком.

Цыганков и Эррера провели 60 минут на очень высоком уровне. Нам нужна их лучшая версия, и мы рады, что они восстановились от травм. Игра обоих очень важна, они сыграли очень хорошо, в высоком темпе. Они два очень важных игрока для нас,

– сказал испанец.

Отметим, что кубковый поединок стал 18-м для украинского полузащитника в нынешней кампании. На его счету 3 гола и столько же ассистов.

. Следующий матч Жирона сыграет 21 января в 22:00 против Севильи в рамках чемпионата Испании. Пока каталонский коллектив возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на 1 очко, однако у мадридцев есть матч в запасе.