Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь господарів. Уперше з 10 грудня в основному складі за каталонців зіграв Віктор Циганков, який через пошкодження пропустив місяць та встиг лише одного разу до цього вийти на заміну.

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Мічел оцінив гру Циганкова

Українець провів на полі 60 хвилин та віддав передасист. Також він завдав трьох ударів по воротах суперника, два з яких були у площину воріт.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Жирони прокоментував повернення Циганкова та його партнера Еррери у стартовий склад. Мічел залишився задоволений виступом дуету та похвалив футболістів за покращення ігрового тонусу в порівнянні з попереднім поєдинком.

Циганков та Еррера провели 60 хвилин на дуже високому рівні. Нам потрібна їх найкраща версія, і ми дуже раді, що вони відновились від травм. Гра обох дуже важлива, вони зіграли дуже добре, у високому темпі. Вони є двома дуже важливими гравцями для нас,

– сказав іспанець.

Зазначимо, що кубковий поєдинок став 18-м для українського півзахисника в нинішній кампанії. На його рахунку 3 голи та стільки ж асистів.

Довідка. Наступний матч Жирона зіграє 21 січня о 22:00 проти Севільї у рамках чемпіонату Іспанії. Наразі каталонський колектив очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на 1 очко, проте у мадридців є матч у запасі.