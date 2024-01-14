В 20-м туре чемпионата Испании Жирона едва избежала поражения в матче против Альмерии (0:0). Даже появление на поле Виктора Цыганкова не позволило "бело-красным" переломить ход поединка.

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Мичел раскритиковал своих футболистов

После матча главный тренер Жироны Мичел оценил игру команды. Специалист был недоволен действиями подопечных. Свою долю критики получил вингер каталонцев.

"Сегодня мы сыграли плохо, но мы не всегда можем побеждать. Когда соперник выглядит на поле лучше, то ничья – это положительный результат. Мы сегодня выглядели неубедительно с мячом, что без мяча. Я не видел менталитета в нападении и защите.

Виктор Цыганков сегодня не нашел свой ритм. Мы не сыграли убедительно на завершающей стадии атак, все играли индивидуалистически, но чтобы быть на вершине, нам не нужно проигрывать, и сегодня это для нас отличная новость", – подытожил Мичел.

Цыганков сможет реабилитироваться